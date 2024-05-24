Актер поделился новыми фотографиями своей девушки.

Известный украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную - бизнесвумен и дизайнерку Светлану Готочкину.

В своем Instagram актер указал, что сегодня, 24 мая, его девушка отмечает свое 37-летие. По случаю праздника Цымбалюк поделился забавными кадрами Светланы. На фото девушка запечатлена в смешных позах, а также нежно обнимает любимого.

В дополнение, Тарас также рассказал о знакомстве Готочкиной с его родителями. Как известно, актер родом из Черкасской области и его родители поживают в Корсуне. Он показал фотографию перед знакомством с родными.

Видео дня

"С днем рождения, моя уникальная девочка! Ты даришь исключительно лучшие эмоции! Бесконечно благодарю, что рядом, что мотивируешь, и подталкиваешь только вперед! Будь всегда счастливой и оптимистично настроенной, как, например, на одной из фотографий в Корсуне, где тебя переполняет радость перед знакомством с моими родителями. Люблю!", - поздравил любимую Цымбалюк.

Подписчики актера присоединились к поздравлениям и написали приятные слова Светлане:

"Поздравления с именинницей. Берегите, любите и цените друг друга"

"Поздравляю с красивой именинницей! Носи на руках. Она такая прекрасная"

"С именинницей! Вы очень красивая пара"

"С днем рождения вашу любимую! Пусть каждый день будет наполнен теплом радостью и любовью!"

К слову, Тарас и Светлана начали встречаться во время полномасштабного вторжения. Актер впервые раскрыл свою возлюбленную в декабре 2023 года. Тогда он показал черно-белые фотографии с бизнесвумен и подтвердил их отношения.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк встал на защиту коллег-женщин, которых хейтят за отдых за границей.

Вас также могут заинтересовать новости: