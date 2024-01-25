Мужчина подчеркивает, что они все делают правильно.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериалов "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и других кинолент, вступился за коллег-женщин, которых хейтят за отдых с детьми во время войны. На эту тему мужчина сделал пост у себя в Instagram.

"Оказывается, сейчас отдыхать украинкам с детьми на море - категорически запрещено всемирноизвестным диванным комитетом. "Жаль", что этот комитет так активно вкладывается в отстаивание своих нарративов, а на него все кладут и продолжают жить", - написал Тарас.

Мужчина удивлен такому негативу со стороны других украинцев.

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"Вы серьезно? Да я в первую очередь порадуюсь и респектну, что в такой п*з*ецовый период люди еще могут заработать, то есть продолжать реализовываться и платить налоги, и организовывают отдых для себя и своих детей! Что они готовы на эти очереди, двухдневные маршруты ради семьи. К чему проклятия?"- недоумевает Тарас.

Цымбалюк говорит, что таких комментаторов он бы отправил к психологам, ведь они выливают на других свой негатив.

"Знаете, я бы еще где-то понял, если бы писали люди, которые в прямом смысле пострадали от войны, или которые, не дай Бог, в оккупационных или прифронтовых зонах. Это было бы еще как-то оправдано, но зашел специально на 20 рандомных профайлов самых громких комментаторов, поскроллил их страницы. Чаще пишут те, у кого слишком много свободного времени", - отметил Тарас.

Он также говорит, что последствия войны - это максимальный уровень ужаса, поэтому посоветовал всем направлять свою энергию в донаты и помощь ВСУ.

"Осознайте, даже в военный период люди будут/должны заниматься сексом, слушать любимую музыку, есть вкусную еду, оздоравливать своих детей на море, дурачиться с ними, покупать вещи и как-то пытаться жить свою жизнь! Потому что, если концентрироваться только на войне, можно и *бн*ться! И очень глупо обвинять девушек в том, что у них есть желание и возможность отвезти своего ребенка на море! Не усложняйте и не позорьте себя!"- подчеркнул Цымбалюк.

Напомним, недавно за отдых захейтили актрису Ксению Мишину, которая отдыхала с сыном Платоном сначала в Таиланде, а потом уехала на Бали. Также под волну негатива попала актриса Анна Саливанчук за отпуск в Португалии с сыном Глебом.

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