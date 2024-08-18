Знаменитости почтили память артиста / коллаж УНИАН

Сегодня, 18 августа, перестало биться сердце культового французского актера, сценариста и режиссера Алена Делона. Кинозвезда, который до своих последних дней поддерживал украинцев и был настоящим другом Украины, ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Украинские актеры, ведущие и артисты отреагировали на трагическое известие и почтили память легенды в своих соцсетях.

Ольга Сумская

"Ален Делон... Легендарный кумир поколений, любимый, несравненный... Таких уже не будет", - написала в своем Instagram актриса.

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Ален Делон / Скриншот Instagram

Алексей Суханов

Ведущий почтил память актера, вспомнив его самые известные высказывания.

"Мне понадобилось 10 лет сложных усилий, чтобы заставить людей забыть, что я всего лишь привлекательный парень с красивым лицом. Это была тяжелая схватка, но я победил"

"Я ни с кем не заигрываю, не от кого не прячусь. Я такой, какой есть. Вы имеете полное право принять меня или отвергнуть. Несмотря на то, что обо мне пишут, я очень чувственный и эмоциональный. Я имею на это право. Разве иначе я мог бы стать великим актером? Я больше других чувствую счастье и страдания"

"Говорят, у Вас плохой характер?!" - "Нет, у меня просто есть характер!"

Скриншот Instagram

Анатолий Анатолич

"Не стало известного французского актера Алена Делона, большого друга нашей страны. Человека, который до последнего поддерживал Украину... Несколько лет назад Ален Делон говорил: "Я просил сына об эвтаназии, но потом началась война в Украине, начали гибнуть люди, и я нашел силы жить, помогая народу Украины". Всегда радуюсь, когда легендарные личности не разочаровывают. Хотя часто, когда у человека все есть, то это не время для активной социальной позиции. Иногда люди выбирают наслаждаться богатой старостью", - отметил ведущий.

Ален Делон / Скриншот Instagram

Тарас Цимбалюк

"Великий! Однозначно: ювелирно украсил своим ярким присутствием человеческое бытие... За что, собственно, должны только благодарить и помнить", - подчеркнул актер.

Юрий Горбунов

"Ален Делон! Человек эпоха! Человек символ! Великий патриот Украины! Его фильмы и роли стали мировым наследием. Покойся с миром, маэстро!" - написал ведущий.

Скриншот Instagram

Алан Бадоев

"Спасибо за вашу жизнь, маэстро", - указал режиссер.

Скриншот Instagram

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах, в которых сыграл Ален Делон. Эти ленты принесли актеру всемирную славу.

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