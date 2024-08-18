Французского актера не стало 18 августа.

Сегодня, 18 августа, перестало биться сердце культового французского актера, сценариста и режиссера Алена Делона. Кинозвезда, который до своих последних дней поддерживал украинцев и был настоящим другом Украины, ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Украинские актеры, ведущие и артисты отреагировали на трагическое известие и почтили память легенды в своих соцсетях.

Ольга Сумская

"Ален Делон... Легендарный кумир поколений, любимый, несравненный... Таких уже не будет", - написала в своем Instagram актриса.

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Алексей Суханов

Ведущий почтил память актера, вспомнив его самые известные высказывания.

"Мне понадобилось 10 лет сложных усилий, чтобы заставить людей забыть, что я всего лишь привлекательный парень с красивым лицом. Это была тяжелая схватка, но я победил"

"Я ни с кем не заигрываю, не от кого не прячусь. Я такой, какой есть. Вы имеете полное право принять меня или отвергнуть. Несмотря на то, что обо мне пишут, я очень чувственный и эмоциональный. Я имею на это право. Разве иначе я мог бы стать великим актером? Я больше других чувствую счастье и страдания"

"Говорят, у Вас плохой характер?!" - "Нет, у меня просто есть характер!"

Анатолий Анатолич

"Не стало известного французского актера Алена Делона, большого друга нашей страны. Человека, который до последнего поддерживал Украину... Несколько лет назад Ален Делон говорил: "Я просил сына об эвтаназии, но потом началась война в Украине, начали гибнуть люди, и я нашел силы жить, помогая народу Украины". Всегда радуюсь, когда легендарные личности не разочаровывают. Хотя часто, когда у человека все есть, то это не время для активной социальной позиции. Иногда люди выбирают наслаждаться богатой старостью", - отметил ведущий.

Тарас Цимбалюк

"Великий! Однозначно: ювелирно украсил своим ярким присутствием человеческое бытие... За что, собственно, должны только благодарить и помнить", - подчеркнул актер.

Юрий Горбунов

"Ален Делон! Человек эпоха! Человек символ! Великий патриот Украины! Его фильмы и роли стали мировым наследием. Покойся с миром, маэстро!" - написал ведущий.

Алан Бадоев

"Спасибо за вашу жизнь, маэстро", - указал режиссер.

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах, в которых сыграл Ален Делон. Эти ленты принесли актеру всемирную славу.

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