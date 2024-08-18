Знаменитость сыграл в более чем 90 лентах.

Сегодня, 18 августа, ушел из жизни легендарный французский актер, сценарист и кинорежиссер Ален Делон. На момент смерти звезде было 88 лет. Знаменитость запомнился миллионам своим актерским талантом, красотой и харизмой. Он навсегда вошел в историю как символ европейского кино 1960-х и 1970-х годов.

УНИАН вспоминает лучшие фильмы с участием актера.

Делон начал свою актерскую карьеру в конце 1950-х годов. Родился он 8 ноября 1935 года в городе Со, Франция. До того как стать актером, у знаменитости было несколько различных работ и даже служил во французском военном флоте. Его кинокарьера началась после того, как его заметили на Каннском кинофестивале, где он привлек внимание нескольких режиссеров своей харизматичной внешностью.

Дебютом в кино для Делона стал фильм "Когда вмешивается женщина" (1957), где он сыграл небольшую роль. Однако настоящую популярность он получил в 1960 году после выхода фильма "На ярком солнце", где он сыграл роль Тома Рипли. Актер смог правдоподобно осветить жестокую и насильственную сторону своего героя. Этот фильм, основанный на романе Патриции Гайсмит, сделал его звездой не только во Франции, но и на международном уровне.

В итальянском фильме "Рокко и его братья" Ален предстал в роли Рокко Паронди, одного из пяти братьев, которые вместе с матерью переезжают с юга Италии в Милан в поисках лучшей жизни. Рокко, в отличие от своих братьев, является отзывчивым и добрым человеком, который пытается сохранить семейные ценности и помочь братьям адаптироваться к новой жизни. Конфликт между братьями, в частности из-за женщины, приводит к трагическим последствиям.

В 1963 году вышла лента "Леопард". Это драма, основанная на одноименном романе Джузеппе Томази ди Лампедуза, которая рассказывает историю упадка аристократии на Сицилии во время периода объединения Италии. Делон сыграл роль Танкреди Фальконери. Он молодой, амбициозный аристократ, который стремится приспособиться к новым политическим реалиям. Его образ сочетает в себе шарм, харизму и хитрость.

В фильме "Самурай" легенда кино исполнил роль Джеффа Костелло, холодного и безупречного наемного убийцы, который живет по собственному кодексу чести. После одного из убийств Джефф попадает под подозрение полиции и становится объектом преследования, что приводит к напряженному и трагическому финалу. Этот фильм стал культовым благодаря мастерской игре Делона, который создал образ, надолго оставшийся в памяти зрителей.

"Красный круг" 1970 года - это культовый французский криминальный триллер, снятый режиссером Жаном-Пьером Мельвилем. Ален играет роль Корея, молчаливого и хладнокровного профессионального вора, который только что вышел из тюрьмы. Корей вместе с экс-полицейским планирует сложное ограбление ювелирного магазина. Артист предстал в образе сурового и загадочного антигероя, действующего с точностью и без лишних эмоций.

Напомним, ранее Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной".

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