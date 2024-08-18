До самой смерти актер был верным другом Украины и поддерживал народ в войне с РФ.

Легенда французского кино Ален Делон, которого не стало 18 августа, был одним из знаменитостей, кто стал на сторону Украины и поддерживал ее в кровавой войне с РФ. Актер восхищался украинцами и выражал уважение к президенту и военным.

УНИАН расскажет, как кинозвезда относился к Украине в трудные времена и как выражал свою поддержку.

В 2022 году Делон резко осудил вторжение российских войск в Украину. Ради того, чтобы пообщаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским артист впервые с 2021 года появился на публике. Знаменитости обменялись трогательными комплиментами и поговорили о войне.

"Я никогда не был таким великим актером, как вы. Вы мой авторитет", - заявил Зеленский.

На это Ален ответил: "Я никогда не буду таким блестящим и достойным президентом, как вы. Я плачу вместе с вами".

Более того, француз с восторгом говорил о ВСУ и сказал, что, если бы был моложе, то также бы стал на защиту Украины:

Если был бы на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины.

После общения с президентом Делон зачитал на французском отрывок из стихотворения "Заповіт" Тараса Шевченко. Тогда кинозвезда был участником проекта солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины во Франции.

Зеленский пригласил актера приехать с визитом в Украину. Ален принял приглашение, но отметил, что приедет, когда состояние его здоровья станет лучше. Как известно, в 2020 году артист пережил инсульт.

Посетить Украину знаменитость так и не смог. В этом году его дочь сообщила, что звездный отец признан недееспособным. Несмотря на то, что Делон не смог прибыть в Украину, глава государства наградил его орденом "За заслуги перед Украиной".

Легенда ушел из жизни 18 августа 2024 года. Ему было 88 лет. На данный момент причина смерти не разглашается, но известно, что много лет Делон болел раком.

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах, в которых сыграл Ален Делон.

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