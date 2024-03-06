Он отметил, что стоит всем мужчинам уметь защищать страну.

Лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, выступающий под сценическим псевдонимом Фагот, заговорил о мобилизации известных людей. Он также резко отреагировал на слова певца Олега Скрипки, который открестился от вопросов относительно службы артистов на фронте.

Фагог, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к добровольческому батальону "Реванш", отметил, что стоит уметь защищаться всем мужчинам.

"Никто из нас не выбирал путь стать убийцей. Когда идут убивать тебя - надо брать в руки оружие. Это касается абсолютно всех", - отметил музыкант в интервью изданию Gazeta.ua.

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А на высказывание Скрипки о том, что он "баянист, которому неуместно ставить вопрос о мобилизации", Михайлюта резко ответил так:

"Так никто не фронтовик! Так, что - нам просто отдать страну в руки врагу? Ясно, что есть люди более причастны к военному делу и имеют к тому талант. Однако надо понимать, что сейчас каждый мужчина в Украине должен уметь защищать себя, своих близких, родное село или город. Не умеешь обращаться с оружием или управлять дроном - иди учись".

Напомним, ранее Олег Михайлюта рассказал о болезненной потере во время войны.

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