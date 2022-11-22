Артист продолжает нести службу, поэтому время от времени практикует свои навыки на полигоне.

Лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, который известен многим под псевдонимом Фагот, поделился с поклонниками кадрами военных учений. Он рассказал, что время от времени тренируется на полигоне, отрабатывая полезные навыки. Снимки оттуда были опубликованы на его странице в Facebook.

"Я не волшебник, я только учусь", — подписал кадры Фагот.

На полигон он пришел в зимней военной форме. На видео попало то, как он стреляет по мишеням с разного оружия.

Видео дня

Отметим, что после 24 февраля Олег Михайлюта отправился в ВСУ защищать свою страну. Сейчас участник группы "ТНМК" несет службу в батальоне "Реванш" на южном и восточном направлениях. В своем блоге он неоднократно показывал военные будни, а также рассказывал правду о зверствах россиян.

Напомним, Фагот перестал общаться с братом из Харькова из-за его пророссийской позиции.

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