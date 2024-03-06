Певец до сих пор не может забыть тот момент.

Лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, который известен многим под псевдонимом Фагот, рассказал о том, как впервые почувствовал весь ужас войны и потерял собрата.

Мужчина с начала полномасштабного вторжения присоединился к добровольческому батальону "Реванш". Позже в его составе певец помогал освобождать от оккупантов села на Киевщине. Тот момент он запомнил на всю жизнь.

"Никогда не забуду первые потери в батальоне. На Лукьяновке наши пацаны заняли позиции, но враг начал выбивать. Мы приехали на место, в окровавленный окоп. Тот момент сильно поразил... Ведь с погибшим я еще утром завтракал, а вечером его уже не стало", - рассказал музыкант в интервью изданию Gazeta.ua.

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Олег добавляет, что не мог понять, как такие ужасные вещи происходят в современном цивилизованном мире.

Сейчас возмущает музыканта поведение некоторых стран, которые не помогают Украине.

"Например, поляки, которые сейчас своими протестами перекрывают Украине кислород. Честно, я тут себя сильно сдерживаю, чтобы не пожелать им того, что переживают украинцы" - заявил он.

Напомним, ранее Фагот высказался о коллегах, которые "переобулись".

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