Он назвал эти вопросы неуместными.

Музыкант Олег Скрипка в интервью Ольге Немцовой для телемарафона заявил, что он баянист, поэтому спрашивать у него о мобилизации неуместно.

Артист отметил, что эти вопросы задаются с целью "мокнуть" его, а впоследствии его слова будут не так интерпретированы в сети. Поэтому он считает, что лучше не высказывать свое мнение по этому поводу.

"Дело в том, что я баянист. И спрашивать баяниста о мобилизации - это немного как бы (неуместно)", - подчеркнул Скрипка.

Стоит отметить, что ранее Олег Скрипка говорил о том, что мужчинам можно было бы разрешить выезд за границу за донат. Из-за такого высказывания его захейтили в сети. Он назвал эту ситуацию "манипуляцией тезисов".

"Если бы была ситуация, что кто-то спросил мое мнение и что бы я сказал, то я думаю так. Но я ничего не предлагаю, я никому ничего не указываю, я не являюсь специалистом в этом вопросе", - заявил Скрипка.

Напомним, Алина Шаманская не может приехать в Украину. Она пожаловалась на неопределенные обстоятельства, из-за которых ей пришлось сменить свои планы.

Вас также могут заинтересовать новости: