Мужчины дружат много лет.

Украинский телеведущий Константин Грубич рассказал интересные факты из биографии певца Андрея Данилко.

Мужчина говорит, что они знакомы давно, а в начале карьеры Данилко был очень застенчивым и боялся выходить из своего образа Верки Сердючки.

"Судьба так распорядилась, что я стал человеком, который убедил Андрея раскрыться. Уговорить его предстать перед публикой как артист Андрей Данилко. На тот момент никто не знал, кто скрывается за образом Верки Сердючки. Лето 1995-го года, по телевизору крутится многосерийная реклама банка, где чудаковатая на вид проводница рекламирует ваучеры. А у меня с февраля началось юношеское ток-шоу. А поскольку программа называлась "Вибрики", то предполагала участие героев, которые бы оправдывали название. И тут я вижу эту проводницу - то, что надо", - сказал Грубич в интервью изданию OBOZ.UA.

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Поэтому мужчина активно искал Сердючку, но никто не мог подсказать контактов. Грубич удивился, когда в конце концов удалось выяснить, что за образом веселой проводницы скрывается мужчина.

"Представьте мое удивление. Стало еще интереснее. Начинают рассказывать, что артист из Полтавы, молодой парень. Звать так-то. Полтава? Так я же тоже из Полтавы!" - добавил Константин.

Но в конце концов ему удалось пригласить на программу Данилко. И у Грубича было такое первое впечатление:

"Пришел на встречу он такой застенчивый, даже испуганный в каких-то моментах, что не поверил глазам. Он не то что не хотел сниматься в программе, он активно сопротивлялся. Объяснял, что его никто не знает, и это устраивает - раскрываться не хочет. Не стремился к славе, на тот момент - точно нет. Со временем он согласился показать сценки, но все еще не хотел быть Андреем Данилко как героем ток-шоу".

Потом карьера певца стремительно пошла вверх, но были и трудности, о которых также вспомнил Константин.

"В начале его карьеры не все было гладко. Попадались такие "попутчики", которые даже деньги, заработанные по сельским клубам, у него воровали. Пока не появился Юра Никитин со своей продюсерской компанией - всякое бывало", - добавил он.

Напомним, недавно Андрей Данилко показал свои детские фото.

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