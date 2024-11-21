Певица записала ASMR-интервью для одного из самых популярных американских каналов.

Известная певица Светлана Лобода записала интервью для одного из крупнейших американских музыкальных каналов Fuse TV. Рядом с видео звезд мирового уровня на YouTube-канале оказался и ролик украинки, которая много лет жила в РФ, но после начала большой войны оборвала связи со страной-агрессором.

Исполнительница записала видео для Fuse TV - главного конкурента MTV - и стала первой украинкой, давшей интервью этому изданию. В перечне знаменитостей, которые ранее были гостями канала, есть Канье Уэст, Cardi B, Трэвис Скотт, Доджа Кэт, Снуп Догг, Алиша Кс, Тедди Свимс.

Изюминкой выпусков на канале является то, что звезды дают интервью не в классическом формате, а шепотом рассказывают о своей жизни, в частности, о хобби, карьере, родных, творчестве, а также используют в видео свои любимые вещи. Такой формат называется ASMR. Во время интервью Светлана разговаривала на английском, а вот в быту и на сцене она продолжает использовать русский.

Отметим, что ASMR - это видео, которое создано для того, чтобы вызвать у зрителей ощущение расслабления и покалывания через различные звуковые и визуальные триггеры. Это могут быть звуки шепота, поскребывания, стука, писания, а также определенные визуальные действия, например медленное движение рук или взаимодействие с предметами.

На видео артистка поделилась, что главным ее вдохновением является младшая дочь. Она, по словам Лободы, очень творческая и эмоциональная, поэтому она думает, что девочка в будущем станет актрисой. Также знаменитость рассказала, что если бы ей пришлось слушать один альбом всю жизнь, то она бы выбрала творчество Sade. А вот что касается любимых вкусностей Светланы, то это хрустящие чипсы, матча и игристое вино.

"Получила абсолютный взрыв эмоций в этом звуковом путешествии с Fuse TV. Теперь мне хочется шептать вместо того, чтобы разговаривать везде", - поделилась своими впечатлениями певица.

Напомним, ранее Тина Кароль высмеяла Лободу прямо во время своего концерта. Исполнительница потроллила коллегу на своем выступлении за границей.

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