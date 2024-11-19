Исполнительница потроллила коллегу на своем выступлении за границей.

Известная украинская певица Тина Кароль публично потроллила другую популярную исполнительницу Светлану Лободу, которая долгое время жила в РФ, но после 2022 года оборвала все связи со страной-агрессором. Артистка вспомнила коллегу и посмеялась над ней прямо во время своего концерта в Брюсселе, Бельгия.

На днях знаменитость отправилась в музыкальный тур по городам Европы. Во время последнего концерта 18 ноября в Бельгии Кароль с иронией высказалась о Лободе. Присутствующие на концерте сняли момент и распространили его в сети. Ролик быстро стал вирусным, а присутствующие на выступлении поддержали кумира.

Со сцены Тина не только исполняла свои самые известные хиты, но и делала паузы, во время которых общалась с поклонниками. Звезда увидела, что один из фанатов снимает ее на видео и решила обратиться к нему. Мужчина из зала воскликнул: "Спрашивают, что снимаешь. Я говорю: "Тину Кароль".

Видео дня

На это Кароль с юмором ответила: "А, у вас прямой эфир? Студия, студия". А после этого поклонник певицы сказал, что его подписчики спрашивают, кто это выступает.

"Кто такая? Скажите, Светка Лобода", - в шутку вспомнила коллегу артистка.

Публика оценила шутку знаменитости и разразилась громким смехом в зале. Присутствующие на концерте поддержали исполнительницу громкими аплодисментами и возгласами "браво".

"Лучше буду петь. Потому что где-то в тиктоке была шутка, что если я начну писать книгу, то молоковоз наедет. Все понимают, о чем речь", - добавила Кароль, говоря об одной из композиций Лободы "moLOko".

К слову, это не первый раз, когда Тина смеется над Лободой. В частности, в 2017 году, когда артистка была судьей "Голоса страны", она похвалила участницу, которая перепела песню Светланы и отметила, что кавер звучит лучше, чем оригинал.

"Оригинал должен послушать, как надо исполнять эту песню", - сказала певица.

Напомним, ранее Светлана Лобода выгнала со своего концерта фанатку Путина. Инцидент произошел во время выступления певицы в Армении.

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