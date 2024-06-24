Мужчина служил сапером.

Известный украинский хореограф Антон Смецкий, который после начала полномасштабного вторжения мобилизовался в ВСУ, ушел из жизни. Причина смерти не сообщается, однако известно, что звезда находился на фронте и служил сапером.

Антон во время выполнения боевого задания ранее получил тяжелую травму. Ему пришлось ампутировать ногу и, несмотря на это, он решил снова стать на защиту страны с оружием в руках.

Печальную весть о смерти хореографа сообщила в Facebook представитель Корпуса Военных Капелланов ХСП Оксана Мищишин. У мужчины остался ребенок и жена.

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"Я говорила ему, что наверняка без него победа не придет... Когда он ехал набирать себе команду, то посоветовала сказать, что все будет взрываться, а москали бегать и суетиться, - все, как ребята любят... И он никогда не жаловался. А единственное огромное желание было - увидеться с женой и ребенком. Он как падающая горящая звезда на темном непроглядном небе человеческой боли озарял все своей жизнью до последнего момента и вздоха. Вечная память герою Антону Смецкому", - написала Оксана.

Возлюбленная Антона - Олеся Смецкая - также подтвердила его смерть. Она не раскрыла никаких подробностей, а лишь в комментариях написала: "Антона не стало".

Что известно о Смецком

В начале своего военного пути мужчина присоединился в ряды Киевской теробороны. Позже он перешел в состав 116-й отдельной механизированной бригады, где служил сапером. Боевые задачи Антон выполнял в Запорожской области.

В сентябре 2023 года военный подорвался на мине в районе Роботино во время штурма. Он прошел длительную реабилитацию и протезирование. После этого Смецкий принял решение, что вернется на передовую, потому что хотел помогать собратьям.

До полномасштабной войны хореограф сотрудничал со многими украинскими звездами. В частности, он ставил постановки для Ирины Билык и Дмитрия Коляденко.

Напомним, ранее на войне трагически погиб украинский режиссер Константин Петрик.

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