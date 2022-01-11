Супруги сейчас отдыхают на море.

Украинский шоумен, звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой и его супруга Ксения решили не мерзнуть в холодном Киеве и отправиться в теплую страну на отдых.

С отпуска они уже показали несколько фотографий, которые пропитаны духом романтики и любви. Так, на одном из снимков супруги позируют на берегу моря. Ксения надела легкое белое платье на бретельках длины миди, а Евгений был одет в белые рубашку и шорты. Кроме того, Ксения держала в руках букет. Интересно, что эти фотографии напоминают свадебную фотосессию.

Читайте также"Жена не узнает": Влад Яма удивил резкими переменами во внешности"Я так хочу, чтобы эти моменты не заканчивались", - подписала снимок Ксения.

"Ксюша само совершенство", Очень красивая пара! Энергия любви настолько мощно проявляется в вас обоих! Вечной любви и счастья на всю жизнь", "Горько молодым", "Красивые", "Невероятная пара", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее звезда "Квартала" Кошевой показал романтическое фото с обнаженной женой.

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