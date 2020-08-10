Известная певица сверкнула "жирком" в догги-стайл

Sukihana опубликовала новое фото.

Известная певица Sukihana опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в ультраоблегающем боди.

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Звезда предстала в полосатом боди из латекса, высоких перчатках и чулках. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке. На голове певица сделала много маленьких "дулек" и надела круглые сережки.

Стоит отметить, что у певицы есть лишний вес. При этом она не стесняется его и показывает свое тело.

Как сообщал УНИАН, экс-"виагра" Седокова в короткой кофточке засветила жирок на боках.

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