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Известная певица сверкнула "жирком" в догги-стайл

11:24, 10 августа 2020
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Певица показала фото / instagram.com/sukihanagoat

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Звезда предстала в полосатом боди из латекса, высоких перчатках и чулках. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке. На голове певица сделала много маленьких "дулек" и надела круглые сережки.

Стоит отметить, что у певицы есть лишний вес. При этом она не стесняется его и показывает свое тело.

Певица показала фото / instagram.com/sukihanagoat

Как сообщал УНИАН, экс-"виагра" Седокова в короткой кофточке засветила жирок на боках.

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