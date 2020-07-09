Экс-"виагра" Седокова в короткой кофточке засветила жирок на боках (фото)

На фото артистка позировала в леопардовом костюме, состоящем из укороченной блузки и длинной юбки.

Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое фото и нарвалась на волну критики.

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Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

На фото артистка позировала в леопардовом костюме, состоящем из укороченной блузки и длинной юбки. При этом живот артистки был открыт, из-за чего внимательные пользователи сети смогли заметить, что на талии певицы присутствует как минимум пара лишних сантиметров.

"Отъелась Анюта", "Аня, ты похожа на восточную девушку. Пластика тебя изменила. Той из Виагры нет", - написали Анне хейтеры в комментариях.

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