В комментариях подписчики поддержали звезду в его восхищении красотой Киева.

Украино-американский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский, который с семьей живет в Лос-Анджелесе, прогулялся по Киеву и посетил святыню Украины - Киево-Печерскую Лавру. Судья не сдерживал своего восхищения красотой Киева.

Читайте такжеИлона Гвоздева вернется на шоу "Танцы со звездами""Моя прогулка была очень крутой. От самого Крещатика мы шли пешком до Лавры, и это очень интересно. Когда я туда зашел, то постеснялся даже делать фото или снимать. Хотелось посмотреть и почувствовать силу, которая есть у этого места", - сказал Макс Чмерковский в своем Instagram.

Также новоиспеченный судья шоу поделился с подписчиками желанием проехаться в троллейбусе.

"Я так давно не ездил на троллейбусе, даже не могу вспомнить, когда я был там в последний раз", - говорит хореограф.

В комментариях подписчики поддержали звезду в его восхищении красотой украинской столицы и порекомендовали также посетить Львов, Харьков, Карпаты и другие места.

Кто такой Макс Чмерковский

Макс Чмерковский родом из Одессы. Когда будущему хореографу исполнилось 14 лет, он с семьей переехал в США. Сейчас танцовщик проживает в Лос-Анжелесе с женой Питой Маргатройд и 4-летним сыном, владеет более 14 хореографическими школами по всей Америке.

Макс Чмерковский участвовал в 17 сезонах "Танцев со звездами" в Америке, но первое место в шоу он получил в паре с известной фигуристкой Мэрил Дэвис.

Автор: Ольга Робейко