Писатель позировал со своей собакой по имени Молли.

Американский писатель Стивен Кинг, который с первого дня полномасштабного вторжения РФ поддержал Украину, продолжает демонстрировать свое восхищение украинцами.

Так, 11 мая в Twitter он опубликовал фото, на котором звезда в оранжевой футболке с именным принтом и синей кепке с надписью "Ukraine" цветов украинского флага.

Писатель позировал со своей собакой по имени Молли.

"Молли, известная как The Thing of Evil, и я готовы к Firestarter. Молли любит смотреть, как горят вещи", - прокомментировал фото Кинг.

Напомним, в начале марта Стивен Кинг заявил, что из-за войны в Украине отказывается от подписания новых контрактов на издание своих книг в России.

Позже он заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может всех убить.

"Путин должен исчезнуть до того, как он нас всех убьет.

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