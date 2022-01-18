Эмили Ратаковски объявилась в сети после длительного перерыва.

Известная американская супермодель и актриса, 30-летняя Эмили Ратаковски после длительного перерыва появилась в сети и поделилась новыми кадрами с подписчиками.

Она опубликовала в своем Instagram пару новых фото и рекламный ролик со своим участием.

На снимках Ратаковски позирует в достаточно откровенном образе и с новой стрижкой в стиле Джейн Биркин с рваной челкой.

А на видео Эмили предстала с кудрявыми волосами, чем приятно удивила фанов.

"Обожаю эти кудрявые волосы", "Ого", "Ты потрясающая", "Роскошный ретро-образ", "Так хороша", "Какой крутой топ!", "Эта челка потрясающая", "Красотка", "Какая стильная", "Великолепная", "Вау вау вау", – отреагировали поклонники.

Читайте такжеЭмили Ратаковски объявилась в сети после перерыва (фото)Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски написала книгу, в которой рассказала об изнасиловании в 15 лет.

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