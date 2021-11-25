В сети - волна восхищения фигурой супермодели.

Известная во всем мире модель и предпринимательница Эмили Ратаковски не перестаёт удивлять своей фигурой.

На опубликованном в Instagram кадре супермодель предстала в стильном и одновременно дерзком наряде, обнажившим ее идеально плоский живот.

Читайте также"Почему я не кричала во все горло?": модель Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании в 15 летНа фотографии Ратаковски предстала в укороченной кофте с имитацией рубашки под низом и темно-синей длинной юбке. На снимке бросается в глаза стальной пресс и ставшая уже фирменной вертикальная полоска по центру живота Эмили.

"Вот это живот!", "Воу!", "Нереальная", "Это божественная красота", "Девушка со стальным животом", "От комментариев о позоре меня тошнит! Что с вами, люди?", "Вы хотите мне сказать, что это тело пережило роды?", "Это не живот! Это нереальная красота!", — пишут в комментариях под фотографией модели.

Что известно об Эмили Ратаковски

Родилась в 1991 году в Лондоне в американской семье.

По данным СМИ, при росте 171 см Эмили весила 51-52 кг, а ее параметры до беременности были - 89-61-87.

Ратаковски известна своими фото топлес, а также по ролям в сериале "Антураж", фильме "128 ударов сердца в минуту", "Пропавшей" Финчера, клипу Димы Билана "Неделимые".

Эмили вышла замуж в 2018 году. Ее муж - продюсер и актер Себастьян Бир-МакКлард.

8 марта 2021 года модель родила первенца.

Автор: Виолетта Орлова