Согласно сюжету, всех россиян, которые хотят войны, отправили на необитаемый остров и они там друг друга поубивали.

Российский мультипликатор Олег Куваев, который является создателем легендарного персонажа Масяни, выпустил новую серию мультфильма. Согласно сюжету, Хрюндель нашел инопланетную летающую тарелку, и они с Масяней полетели в Украину, чтобы помочь закончить войну.

Сначала Масяня предлагала просто убирать рашистов, но потом состоялся такой диалог:

"Не могу я по своим стрелять", - сказал Хрюндель.

"Так это не свои, это убийцы", - возразила Масяня.

"Там нищее пацанье пришло деньги зарабатывать. Там Димка может быть с нашего подъезда, он всегда д*билом был. Не убивать же его теперь за это. Если он д*бил, я что, тоже должен быть д*билом?", - ответил Хрюндель.

"Выгнать их из Украины как-то надо, согласен", - сказала Масяня.

"Ну конечно, столько горя это мудачье здесь принесло", - с грустью ответил Хрюндель.

Они придумывали разные варианты, и одним из решений было облить оккупантов фекалиями.

"Бегите мыться, только сначала позор смойте", - крикнула Масяня вслед убегающим рашистам.

"Реальность на данный момент столь абсурдна, что можно не париться делать сюжет хоть сколько-нибудь реалистичным. Наоборот, чем больше абсурда, тем ближе получается к реальности. А юмор выживет, ему плевать на реализм и он есть противоположность агрессии. Поэтому чем больше приколов, тем скорее уйдет зло", - прокомментировал создатель ролика Олег Куваев.

Напомним, нашумевший эпизод "Масяни" о бомбежке российских городов на время исчез из YouTube.

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