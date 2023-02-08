В театре "Современник" актриса проработала почти 50 лет.

84-летняя актриса Лия Ахеджакова рассказала, что её выгнали из театра "Современник". Там она проработала почти 50 лет. По словам знаменитости, увольнение было по приказу руководства. Ахеджакову сразу же убрали со всех постановок, опубликовав новое расписание.

"Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", - сказала артистка, пишут росСМИ.

Позиция Ахеджаковой касательно войны в Украине

Российская актриса театра и кино осудила Путина за то, что Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Несмотря на свои антивоенные убеждения, Ахеджакова оставалась в России и не планировала никуда уезжать, поскольку там ее родина.

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"Если только на мгновение вдуматься в ситуацию: из-за одного человека, который решил таким кровавым методом ублажить себя, дать людям страдание из-за каких-то собственных комплексов, страхов и прочего, навеки поссорились два, некогда, дружеских народа, которые бок о бок сражались с фашистско-нацистской нечистью. А сегодня потомки тех, кто погибал ради мира во всём мире, устраивают еще одну кровавую бойню, убивая женщин и детей, стариков и просто мирных жителей, которые ничего не сделали России", - сказала актриса Лия Ахеджакова весной прошлого года.

Напомним, в РФ нещадно набросились на поддержавшего Украину актера "Кухни".

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