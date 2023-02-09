Юморист Александр Морозов заявил, что готов поддерживать боевой дух российских захватчиков своими частушками.

Российский комик Александр Морозов, который прославился благодаря участию в юмористическом шоу "Кривое зеркало" заявил, что планирует ехать на Донбасс.

Он надеется своими частушками поднимать боевой дух оккупантов. Судя по его высказываниям, он поддерживает кровожадную войну, развязанную Кремлем, а также выступает за убийства мирных граждан Украины.

О своих намерениях ехать в зону боевых действий Александр Морозов сказал в интервью российскому пропагандистскому СМИ:

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"У меня большой репертуар. Будем и юморить, и будем петь. У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъемных – точно. Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой "Пчелки" несколько четверостиший о фашистах, их буду исполнять".

Свое "остроумие" Морозов продемонстрировав, рассказав четверостишие из того самого нового репертуара. По этим строкам можно понять, что Александр, как и многие российские знаменитости, подыгрывает пропаганде Кремля.

"Фашисты приходили -

хотели мед отнять!

Но мы их победили,

фашисты и ушли", - "спел" Морозов.

Кто такой Александр Морозов

49-летний российский комик родом из Самары. Его самой знаковой сценической ролью является образ "Пчелки" в телепрограмме "Кривое зеркало". Вне съемок в шоу работает клоуном.

Напомним, путинист Оскар Кучера "прошелся" по Пугачевой и Галкину.

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