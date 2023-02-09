Российский комик Александр Морозов, который прославился благодаря участию в юмористическом шоу "Кривое зеркало" заявил, что планирует ехать на Донбасс.
Он надеется своими частушками поднимать боевой дух оккупантов. Судя по его высказываниям, он поддерживает кровожадную войну, развязанную Кремлем, а также выступает за убийства мирных граждан Украины.
О своих намерениях ехать в зону боевых действий Александр Морозов сказал в интервью российскому пропагандистскому СМИ:
"У меня большой репертуар. Будем и юморить, и будем петь. У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъемных – точно. Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой "Пчелки" несколько четверостиший о фашистах, их буду исполнять".
Свое "остроумие" Морозов продемонстрировав, рассказав четверостишие из того самого нового репертуара. По этим строкам можно понять, что Александр, как и многие российские знаменитости, подыгрывает пропаганде Кремля.
"Фашисты приходили -
хотели мед отнять!
Но мы их победили,
фашисты и ушли", - "спел" Морозов.
Кто такой Александр Морозов
49-летний российский комик родом из Самары. Его самой знаковой сценической ролью является образ "Пчелки" в телепрограмме "Кривое зеркало". Вне съемок в шоу работает клоуном.
Напомним, путинист Оскар Кучера "прошелся" по Пугачевой и Галкину.