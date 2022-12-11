По словам артиста, организаторы концертов отдавали предпочтение Киркорову, чтобы заработать больше денег.

Украинский артист Иво Бобул рассказал, что долгое время не мог пробиться в шоу-бизнес из-за путиниста Филиппа Киркорова.

По его словам, много лет его творчество оставалось неоцененным, в то время как Киркорова приглашали на все концерты, чтобы заработать денег. Поэтому Бобул обижен на шоу-бизнес, хотя признается, что благодарен украинцам, которые вывели его в тренды TikTok, отказавшись от российской музыки.

"Нафиг мне тот Бобул, когда я пригласил Киркорова и заработал много денег". А как я могу с ним конкурировать, когда для меня телевидение, радио, все закрыто? Эти годы, которые я потратил в никуда, я уже мог быть в Украине совсем по-другому. Слава Богу, что хоть сейчас есть какое-то признание", - сказал артист в программе ЖВЛ.

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Он прокомментировал и феномен своей песни "А вже осінь прийшла у мій сад". По его словам, люди начали ценить качественную музыку для души. Однако он выразил сожаление, что это произошло только во время полномасштабного российского вторжения.

"Молодежь начала понимать, что есть хороший певец. Простите, что я себя хвалю. Ибо себя не похвалишь, никто о тебе доброго слова не скажет. Что хорошие песни, хороший репертуар действительно для сердца, для души", - добавил музыкант.

Напомним, ранее песня народного артиста Украины Иво Бобула "Осінній сад" попала в музыкальный чарт Shazam, заняв 41 место.

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