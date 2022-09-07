Ранее украинцы предложили заменить песню "3 сентября" Шуфутинского на хит Иво Бобула.

Песня народного артиста Украины Иво Бобула "Осінній сад" попала в музыкальный чарт Shazam, заняв 41 место.

Украинцы "откопали" хит Бобула, написанный еще в 2013 году, и только сейчас оценили его по достоинству. Известно, что песня "Осінній сад" стала набирать популярность после того, как украинцы решили больше не слушать Михаила Шуфутинского, песня которого "3 сентября" была неким гимном начала осени.

А связано это с полномасштабным вторжением России в Украину. Впервые за последние годы трек Бобула прозвучал в социальной сети TikTok. Тогда фолловеры отметили, что недооценивали творчество украинского певца, а, на самом деле, у него прекрасный голос и очень душевные песни.

Так "Осінній сад" Иво Бобула и стал популярным среди общественности. Теперь эта песня не только в плейлистах украинцев, но и в музыкальных чартах.

Напомним, ранее южнокорейский певец Лео растрогал сеть кавером на "Думи", которую исполняют Надя Дорофеева и Артем Пивоваров.

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