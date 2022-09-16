Подросток занимается футболом, в день полномасштабного вторжения РФ он был не дома - ездил на соревнования в Винницу.

Актер и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов рассказал о реакции его 16-летнего сына Михаила на начало полномасштабной войны в Украине.

Как поделился знаменитость в эфире "Сніданку з 1+1", в день полномасштабного вторжения его сына не было дома - парень ездил на соревнования в Винницу.

"Миша был на соревнованиях в Виннице. Он вернулся в Киев только через четыре дня. Дорога была сложная, но он боялся, однако вернулся домой. На самом деле в первый день разговора никакого и не было, он спросил, как стрелять, у нас дома есть пневматическое оружие. Поинтересовался, как оно работает", - признался Пикалов.

Кроме работы на информационном фронте, актер инициировал благотворительное мероприятие "Детский лагерь на день" для мариупольских детей из столичного центра "ЯМариуполь". Это интересные игры и развлечения для детей, мастер-классы, встречи со звездами.

К благотворительной инициативе отца присоединился и сын актера. Подросток охотно согласился в лагере на сутки развлекать малышей на футбольном поле.

Ранее сообщалось, что украинский шоумен Александр Пикалов не остался в стороне и встал на защиту Украины от российских оккупантов. Так, он решил вступить в Национальную гвардию.

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