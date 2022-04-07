Александр Пикалов помогает военным и мирным жителям.

Украинский шоумен Александр Пикалов не остался в стороне и встал на защиту Украины от российских оккупантов. Так, он решил вступить в Национальную гвардию.

Он рассказал, что уже принял присягу. Каждое утро он просыпается и ждет команды. Затем он доставляет гуманитарный груз военным и мирным жителям Украины.

По словам Пикалова, он не мог остаться в стороне во время войны в нашей стране. Потому что, глядя на все новости, у него наворачиваются слезы. Также он добавил, что сейчас каждый украинец может быть полезным.

"Займитесь хорошими делами. Любыми. Столько животных люди оставили. У меня, например, уже есть стая голубей, которая прибилась на балконе. Кошек и собак на улице подкармливают, а голуби остались без еды, поскольку многие уехали", – рассказал Пикалов в интервью kp.ua.

Напомним, ранее Макс Барских с автоматом в руках показал, как проходит его военная подготовка.

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