Исполнитель подогрел слухи о романе с Дашей Кубик.

Известный украинский певец ALEKSEEV, настоящее имя которого Никита Алексеев, прокомментировал роман с блогершей Дашей Кубик, слухи о котором уже ходят несколько месяцев. Артист признался в чувствах к девушке.

Блогершу и исполнителя много раз замечали вместе на публике, а сами звезды не опровергали и не подтверждали свои возможные отношения. Однако сейчас знаменитость чуть ли не впервые высказался по поводу романа со звездой сети.

Как известно, Никита подтвердил разрыв с российской певицей Ульяной Сырецкой, а после этого намекнул, что между ними с Дашей действительно есть романтическая связь.

ALEKSEEV признался, что у него есть симпатия к блогерше, но пока они не состоят в отношениях. После расставания с Синецкой исполнитель живет один.

"Поживем, посмотрим. Я думаю, что это (симпатия - УНИАН) заметно невооруженным глазом", - заявил Алексеев.

К слову, певец состоял в отношениях с Ульяной более 5 лет. Пара вместе жила в Киеве, а Синецкая даже хотела стать гражданкой Украины. Однако их роман закончился.

Конкретных причин разрыва Никита раскрывать не стал, но признался, что порой из-за резких смен настроения с ним бывает сложно. Россиянка пока что не комментировала расставание со знаменитостью, как и Кубик, которая пока что ни разу не высказывалась об отношении к Алексееву.

Напомним, ранее ALEKSEEV "спалили" в компании Даши Кубик. Парочка прогуливалась вместе по торговому центру в столице.

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