Артист подогрел слухи о романе с Дашей Кубик.

Популярный украинский певец ALEKSEEV, настоящее имя которого Никита Алексеев, в очередной раз намекнул на расставание с певицей-россиянкой Ульяной Синецкой. Артист "засветился" в компании известной блогерши.

Поклонники исполнителя увидели его вместе со звездой сети Дашей Кубик, с которой ALEKSEEV постоянно приписывали роман. Влюбленные гуляли по одному из столичных ТРЦ. Пара держалась за руки. Несмотря на то, что знаменитости шли спиной к камере, можно разглядеть, что это именно Алексеев и Кубик.

Стоит указать, что звезды сами постоянно подогревают слухи о своих отношениях. Никиту и Дашу также застали вместе в Одессе, когда те прогуливались по улицам города.

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При этом певец официально не объявлял о разрыве отношений с Синецкой. Пара давно не комментирует свою личную жизнь, но они делают вид, будто все в порядке. Звезды не удаляют совместные фото, а в мае Ульяна нежно поздравила бойфренда с днем рождения.

Заметим, что на днях Никита прокомментировал изменения в личной жизни. Он не подтвердил, но и не опроверг слухи о романе с блогершей. А на вопрос об отношениях с Синецкой не стал отвечать.

Напомним, ранее ALEKSEEV перевел свой хит "Пьяное солнце", от которого все сходили с ума.

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