Композитор перенес обширный инфаркт.

Появилась новая информация о состоянии композитора Игоря Николаева. Его состояние ухудшилось. Оказалось, россиянина снова перевели в реанимацию из-за обширного инфаркта.

"Игорь Николаев переведён в реанимацию. По нашей информации, у него обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. В эти минуты врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние", - сообщают российские Telegram-каналы.

Также они утверждают, что у Николаева нарушена работа сердца. Его ритм постоянно "скачет". Помимо этого, к композитору не пускают даже самых близких родственников, медики пытаются стабилизировать его состояние. Однако никаких прогнозов никто не дает.

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"Результаты ЭКГ тем временем неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты", - утверждают росСМИ.

Игорь Николаев попал в реанимацию - что известно

Напомним, 14 сентября российского композитора, который молчит о полномасштабной войне в Украине, госпитализировали. Он жаловался на боли в груди. В прошлом Николаев уже попадал в больницу из-за проблем с сердцем, но тогда врачам удавалось стабилизировать его состояние. По данным росСМИ, сегодня медики решали, стоит ли делать ему операцию.

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