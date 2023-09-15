Сейчас врачи решают, стоит ли делать ему операцию.

В РФ госпитализировали композитора и певца Игоря Николаева. У артиста уже давно имеются проблемы с сердцем, а теперь же он, по данным росСМИ, в тяжелом состоянии.

Николаев "загремел" в реанимацию 14 сентября. Он жаловался на боли в груди и проблемы с сердцем. Ему могут сделать операцию.

"Состояние музыканта оценивают как тяжелое. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии. Медики принимают решение об операции", - сообщают российские Telegram-каналы.

Видео дня

63-летний артист находится в одной из больниц Москвы. Его жена информацию о госпитализации никак не комментирует.

Известно, что зимой этого года Николаев уже попадал в больницу из-за проблем с сердцем. Тогда врачам удалось стабилизировать его состояние, они провели коронарографию и установили стенты. Однако уже тогда медики говорили, что композитору необходима еще одна операция.

Что Игорь Николаев говорит о войне

Композитор и бывший муж опальной певицы Наташи Королевой ничего не говорит о войне. Он предпочитает отмалчиваться и не осуждать путинский режим. Однако это не спасло Николаева от скандалов в РФ.

Так, в конце 2022 года композитор вышел на сцену Кремля вместе с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах. Россияне решили, что Николаев намекал одеждой на свою позицию, за что его принялись "травить".

Вас также могут заинтересовать новости: