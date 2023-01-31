У артиста подозрение на инфаркт.

Российский певец Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на инфаркт. Музыкант находится в отделении интенсивной терапии московского кардиоцентра.

По данным российского издания "СтарХит", помощница Николаева не предоставила никакой информации. А его супруга не выходит на связь.

Стоит отметить, что недавно Николаев отметил день рождения. Уже тогда он жаловался на здоровье и говорил, что ему все сложнее и сложнее держать себя в форме.

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"Сейчас мужчина в этом возрасте считается еще молодым, не то что в XIX или даже в XX веке. И так годы берут свое, зачем еще добавлять ненужных "красок" лицу и фигуре алкоголем?" – сказал Николаев.

Позиция Игоря Николаева по войне в Украине

Игорь Николаев с 24 февраля ни разу не высказался о войне в Украине. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте. Николаев появился на сцене в синем костюме, а Орбакайте - в желтом платье. В России увидели в этом намек на антивоенную позицию.

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