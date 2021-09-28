Счастливые артисты наслаждаются временем, которое они проводят рядом с новорожденным ребенком.

Известная телеведущая Катя Осадчая и шоумен Юрий Горбунов, у которых 19 августа родился их второй общий сын, умилили сеть осенней прогулкой с ребенком. Артисты наслаждаются осенью и не забывают делиться теплыми снимками со своими поклонниками.

Фото с маленьким сыном, которого они назвали Данилой, Осадчая и Горбунов показали в Instagram.

Осадчая выбрала для прогулки с малышом стильный образ - клетчатое пальто, модный спортивный костюм и белые кроссовки. На фото ведущая позирует без макияжа и укладки, но это совсем ее не портит. Осадчая выглядит счастливой, хоть и немного сонной. Звезда позировала с маленьким сыном в руках. Малыш был одет в забавный комбинезон с ушками.

Горбунов же фотографировался рядом с коляской своего сына. Шоумен надел на прогулку спортивный костюм и куртку черного цвета, дополнив образ ярко-лимонной бейсболкой.

Поклонники пришли в восторг от фото Горбунова и Осадчей. Фанаты отметили, что артисты выглядят, будто "сонные мишки", которые вышли на прогулку со своим маленьким "медвежонком".

Напомним, сын Данила стал для Кати Осадчей третьим ребенком. У нее есть старший сын Илья от предыдущего брака, и средний - Иван, от Юрия Горбунова.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. Их отношения начали развиваться на шоу "Голос країни". Совсем недавно шоумен признался, что хочет от своей избранницы еще и дочь.

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Автор: Виолетта Орлова