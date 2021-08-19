Телеведущая родила третьего сына.

Украинская телеведущая Катя Осадчая в третий раз стала мамой. Звезда родила сына.

В своем Instagram-блоге Осадчая поделилась первым снимком с сыном, на котором изображена его маленькая ручка.

"Привет, наша новая Вселенная! Я мама троих сыновей. Юра Горбунов, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие мальчики", - написала телеведущая.

Также о таком радостном событии в своем блоге сообщил и Юрий Горбунов, опубликовав кадр с ножкой новорожденного сына.

"Сегодня, 19 августа в 5.05 утра в нашей семье произошло счастливое, долгожданное событие - у нас родился еще один сынок! Горжусь тобой, наша мама! Люблю тебя! Мы очень счастливы! Какое это невероятное ощущение перерезать пуповину, и видеть как появляется на свет твой ребенок! Спасибо тебе за это", - написал Горбунов.

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Автор: Диана Могилевич