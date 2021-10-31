Саша поделилась, что она в восторге от своей новой формы.

Участница шоу "Танцы со звездами" и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о результатах похудения на проекте.

Читайте также"Уснул за рулем": судья "Танцев со звездами" поделился страшной историейПо словам девушки, за время участия в шоу она сбросила целых 20 килограммов. Об этом она заявила в 9 прямом эфире "Танцев со звездами".

Саша поделилась, что она в восторге от своей новой формы. Солистка KAZKA говорит, что лишние кило ей мешали танцевать.

"Я думаю, что минус 20 килограммов - это только начало", - говорит она.

На паркете звезда и ее партнер Юрий Мешков исполнили чувственный вальс. Для выступления Зарицкая выбрала платье, подчеркнувшее ее талию.

Ранее Александра Зарицкая в восьмом эфире шоу "Танцы со звездами" рассказала, что совсем недавно разорвала отношения со своим любимым.

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Автор: Ольга Робейко