Сердце Зарицкой теперь свободно.

Украинская певица Александра Зарицкая в восьмом эфире шоу "Танцы со звездами" рассказала, что совсем недавно рассталась со своим возлюбленным. Хотя еще несколько недель назад она говорила, что счастлива с ним в отношениях, но его личность раскрывать пока не хочет.

"Мое сердце свободно, и я открыта к любви. И я чувствую, что этот человек где-то очень рядом", - сказала Александра.

Стоит отметить, что зрители каждый эфир отмечает теплое отношение Юрия Мешкова к своей партнерше Зарицкой. Более того, он неоднократно говорил, что девушка ему симпатична. Да и сама Александра заявляла, что Юрий ее вдохновляет.

Напомним, в восьмом эфире шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар намекнула на третью беременность.

Александра Зарицкая - украинская певица, участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор".

В 2017 году Александра вместе с Никитой Будаш создала группу "KAZKA". В этом же году группа выпустила свой первый сингл, с которым они прошли кастинг на шоу "Х-фактор", где группа заняла 7 место. В 2018 году группа приняла участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место. 27 апреля 2018 года KAZKA выпустили свой первый альбом, который называется "KARMA". 27 декабря 2019 года выпустили второй студийный альбом "NIRVANA".

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Автор: Диана Могилевич