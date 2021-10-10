Александра Зарицкая назвала партнера по "Танцам со звездами" своим кумиром.

Украинская певица Александра Зарицкая в шестом эфире шоу "Танцы со звездами" назвала своего партнера Юрия Мешкова кумиром.

По словам звезды, он раскрыл в ней все ее желания. Девушка прикладывает максимум усилий, чтобы они и дальше успешно двигались вперед на проекте, так как она не хочет прощаться с Юрием.

"Мне очень трудно представить, что в какой-то момент это все может закончиться. Я хочу каждую неделю плыть дальше и дальше, чтобы оттянуть момент нашего с ним прощания", - сказала Александра.

Читайте также"Копия мамы": ведущая 1+1 Маричка Падалко похвасталась своей подросшей дочерьюПо словам артистки, Юрий ее очень поддерживает и постоянно говорит, что она красивая. После таких его слов она осознала всю свою ценность и начала любить себя еще больше.

"В моей жизни есть много людей, которые меня вдохновляют, но в этом году у меня появился новый пример и новая легенда. Это мой партнер Юра", - подытожила певица.

Кто такая Александра Зарицкая

Александра Зарицкая - украинская певица, участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор".

В 2017 году Александра вместе с Никитой Будаш создала группу "KAZKA". В этом же году группа выпустила свой первый сингл, с которым они прошли кастинг на шоу "Х-фактор", где группа заняла 7 место. В 2018 году группа приняла участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место. 27 апреля 2018 года KAZKA выпустили свой первый альбом, который называется "KARMA". 27 декабря 2019 года выпустили второй студийный альбом "NIRVANA".

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Автор: Диана Могилевич