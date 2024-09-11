Пара еще год назад разорвала отношения.

Известная британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале "Игра престолов", официально развелась с мужем - американским музыкантом, участником группы DNCE Джо Джонасом.

Как известно, пара разорвала отношения еще год назад. В течение этого времени экс-супруги занимались судебными делами, сообщает издание TMZ. У Тернер и Джонаса есть двое общих детей, поэтому они решали вопрос об опеке над ними. Наконец, знаменитости пришли к согласию и завершили бракоразводный процесс. Справедливо распределить имущество и опеку над детьми им помогали юристы.

Однако, на каких именно условиях разошлись актриса и музыкант, неизвестно. Свою договоренность они решили оставить конфиденциальной.

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К слову, Софи и Джо закрутили роман в 2016 году. Через год они объявили о помолвке, а в 2019 году стало известно, что пара решила пожениться. У супругов родилось две дочери.

Их брак длился недолго и уже в 2023-м звезды заявили, что больше не состоят в отношениях. Инициатором развода стал артист, а причиной были недоразумения между влюбленными.

После разрыва Тернер и Джонас почти сразу закрутили романы с другими. В частности, актриса состоит в отношениях с британским аристократом Перегрином Пирсоном, а музыкант - с актрисой Лайлой Абдаллой.

Напомним, ранее Софи Тернер обвинила экс-супруга в "похищении" детей. Она заявила, что бывший не дает ей вывезти детей, а также не позволяет звезде с ними увидеться.

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