Стало известно, когда начнутся съемки новой картины.

Известная британская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, вероятно, сыграет главную роль Лары Крофт в новом сериале от Amazon "Расхитительница гробниц". Стало известно, когда начнется производство картины.

Как сообщает издание Variety, сейчас звезда, наиболее известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", ведет переговоры о главной роли в проекте от Prime Video. Несмотря на то, что соглашение еще полностью не заключено, скорее всего именно Тернер станет новой Ларой Крофт.

Среди других кандидатов на эту роль также была Люси Бойнтон - звезда фильма "Богемная рапсодия". А вот сама Софи после съемок в сериале о Вестеросе уже снималась также в картинах "Лестница" и "Люди Икс".

Видео дня

Известно, что режиссером нового сериала о расхитительнице гробниц стала Фиби Уоллер-Бридж. Актриса, сценаристка и режиссер наиболее известна по сериалу "Дрянь". Фиби была награждена премией "Эмми" и "Золотым глобусом".

Пока подробности сюжета и актерский состав "Расхитительницы гробниц" от Amazon держат в секрете. Но, по данным издания, создатели объявили, что производство нового проекта должно начаться в начале 2025 года.

Что известно о Ларе Крофт

Лара Крофт впервые появилась в мире видеоигр в 1996 году, став культовой героиней. Харизматичная археологиня-аристократка исследует затерянные города, разгадывает загадки древних храмов и с легкостью уклоняется от смертельных ловушек. На большом экране образ Лары впервые воплотила Анджелина Джоли, сыгравшая в двух фильмах франшизы в 2001 и 2003 годах.

В 2018 году роль молодой исследовательницы перешла к Алисии Викандер. В анимационном сериале Netflix "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт" героиню озвучила Хейли Атвелл.

Напомним, ранее в HBO объявили, что сериал "Эйфория" получит продолжение. Гендиректор кинокомпании рассекретил, когда начнутся съемки нового сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: