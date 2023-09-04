Они состояли в браке четыре года.

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", разводится со своим мужем после четырех лет брака.

Как сообщает People, певец Джо Джонас уже нанял адвоката для бракоразводного процесса. Сообщается, что последние несколько месяцев пара выходит в свет по отдельности, хотя в их соцсетях мелькают общие фото.

Также западные СМИ пишут, что инициатором разрыва был именно певец. Он якобы решил расторгнуть брак с Тернер из-за того, что она не хотела заниматься их детьми.

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Однако ни Тернер, ни Джонас свои отношения не комментируют.

Что известно об отношениях Тернер и Джонаса

В ноябре 2016 года Тернер начала встречаться с американским музыкантом, актёром и участником группы DNCE Джо Джонасом. 15 октября 2017 года пара объявила о помолвке.

В мае 2019 года Тёрнер и Джонас поженились в Лас-Вегасе. Через полгода стало известно, что супруги ожидают появления своего первенца. 22 июля 2020 года у них родилась дочь Уилла. 15 июля 2022 года родилась вторая дочь.

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