"Жанна д'Арк" пожаловалась, что в отношениях уже с бывшим мужем после рождения ребенка происходили и вправду трэшевые события.

Украинская снайперка Евгения Эмеральд ("Жанна д'Арк") рассказала, что ее уже бывший муж Евгений Стипанюк после свадьбы постоянно пил алкоголь, агрессивно к ней относился и со временем обиды становились жестче и дошло даже до рукоприкладства - "настоящий трэш" начался после рождения ребенка.

Мужчина обещал исправиться, но ситуация не улучшалась, рассказала девушка в интервью УНИАН. "Однажды мы поехали к его маме. Когда мы возвращались домой, он был пьян. А потом он начал пить виски прямо за рулем. Я уже была на шестом месяце, плакала, умоляла остановить машину, потому что было страшно. Приехала я домой в истерике. И поверьте, постоянные истерики были не из-за гормонов, а потому что меня регулярно доводили до такого состояния", - рассказала снайпер.

Эмеральд добавила, что избраннику постоянно в ней что-то не нравилось - и волосы, и фамилия, и друзья, и он старался сделать так, чтобы она ни с кем не общалась и ушла со службы.

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"...Был случай, когда я была на восьмом или девятом месяце беременности, мне уже трудно было передвигаться, он сказал: "Иди, подай мне стакан". Я была в шоке. Спросила у него, как он со мной может так разговаривать. Но опять был скандал. Он выбросил мои вещи из квартиры. Я их взяла и в истерике поехала к себе домой", - поделилась собеседница.

По ее словам, "после рождения ребенка начался настоящий трэш" - Стипанюк стал еще агрессивнее и распустил руки. "Он начал еще больше выпивать, появилось больше агрессии, тогда же он впервые меня и ударил. Я могла кормить ребенка грудью, а он мог подбежать и забрать ребенка", - сказала Эмеральд.

Девушка пожаловалась, что избранник обвинял ее в неверности - якобы она построила бизнес через кровать, на фронте спала с побратимами и командирами и "нагуляла ребенка". "Для него все женщины меркантильные и проститутки. Меня это очень травмировало, потому что я верный человек, я очень его любила", - заявила снайпер.

По ее словам, позже - после крестин ребенка - начались угрозы убийством. "Он угрожал оторвать мне руки, угрожал взорвать меня, говорил, что заберет ребенка. В конце концов я поняла, что я в полной ж*пе. Но я не могла уйти, потому что постоянно оправдывала его. Наверное, это синдром жертвы", - считает она.

Что известно об отношениях Эмеральд и Стипанюка

Евгения Эмеральд и военнослужащий Евгений Стипанюк поженились в прошлом году в октябре на передовой. В апреле 2023 года Эмеральд родила дочь, ее назвали Афина.

Потом появилась информация, что, возможно, пара разорвала отношения. В этом месяце Эмеральд заявила, что разводится с мужем. Также она пожаловалась, что Стипанюк хочет "слить" в интернет их домашние интимные видео.

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