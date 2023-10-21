Девушка намерена защищаться от нападок экс-мужа.

Защитница Украины Евгения Эмеральд заявила, что после исповеди в публичном пространстве, ей начали поступать угрозы от экс-мужа Евгения Стипанюка. По ее словам, мужчина грозится "слить" в сеть их домашние интимные видео.

На своей странице в Instagram Евгения рассказала, что ее атаковали боты, однако она уверена, что это именно ее бывший супруг.

"Все мы взрослые люди и не удивительно, что у нас есть сохраненные интимные видео с участием мужа или жены. Удивительно только, что Стипанюк готов похвастаться на всю страну одной из интимных частей своего тела, чтобы подставить меня и обвинить, что на видео другой мужчина. Я знала, что будет грязно, я была к этому готова", - написала Эмеральд.

Видео дня

Она добавила, что таким поступком Стипанюк унизит только себя, а не ее. Более того, как рассказала Эмеральд, экс-супруг изменял ей целый год. Девушка призналась, что общалась с его бывшей девушкой и та рассказала ей, что видела интимные видео в телефоне Стипанюка со многими девушками. По словам Эмеральд, он тайно снимал домашнее порно на видео.

"Стипанюк, на твоем месте я бы просто сидела тихо, если нет яиц принять ситуацию и что-то исправить в своей жизни. Я предупреждаю, что буду серьезно защищаться и тогда тебе вообще придется покинуть страну. Поэтому лучше живи свою жизнь и не обижай женщин", - обратилась к экс-супругу Эмеральд.

Напомним, ранее экс-жена бывшего мужа Эмеральд тоже заявила о насилии.

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