Знаменитость отказался комментировать слухи о возможной алкогольной и наркотической зависимости актрисы.

Знаменитый украинский боксер Виталий Кличко удивил реакцией на вопрос о своей бывшей невесте - американской актрисе Хайден Панеттьери. Он не стал комментировать слухи, которые ходят вокруг артистки.

Как известно, в сети ходят сплетни, что Панеттьери принудительно отправили на лечение в реабилитационный центр. Причиной стала ее наркотическая и алкогольная зависимости. Ранее сама актриса признавалась, что впервые попробовала наркотики в 15 лет.

С тех пор ее зависимость не прекращалась. Лишь, когда она была беременна дочкой, то ограничила употребление психотропов. А сейчас ее фаны заподозрили, что у звезды снова случился срыв.

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Украинская журналистка во время премьеры фильма "Подъемная сила" решила поинтересоваться у Кличко, поддерживает ли он связь с экс-невестой. Правда, Владимир не был готов к такому вопросу и резко отреагировал на него. Боксер отказался говорить на эту тему, поблагодарил за интервью и сразу ушел.

"Спасибо за интервью! Хорошего вечера, спасибо!" - сказал знаменитость и проигнорировал вопрос.

К слову, Кличко и Панеттьери начали встречаться в 2009 году. Несмотря на несколько разрывов, в конце концов пара объявила о помолвке в 2013 году. Уже через год у звезд родилась дочь Кайя-Евдокия Кличко.

В 2018 году стало известно, что боксер и актриса разошлись. После развода их девочка осталась на попечении Владимира, и он живет с ней в Украине, тогда как Хейден продолжает строить свою карьеру в США.

Напомним, ранее Панеттьери напугала сеть своим "нетрезвым" видом. Во время диалога с журналистами Хайден выглядела странно. Поклонники заподозрили, что актриса находится под действием наркотических веществ. Она с трудом говорила, а ее глаза были постоянно полураскрыты. Позже артистка прокомментировала это интервью и заявила, что была очень уставшая на момент съемок.

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