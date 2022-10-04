Следственный комитет предполагает, что смерть артиста могла быть насильственной.

Следственный комитет Москвы начал экспертизу, чтобы установить причину смерти Бориса Моисеева. Правоохранительные органы предполагают, что его смерть могла быть не естественной, а насильственной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"3 октября следователи начали проверку обстоятельств гибели артиста. Несмотря на то, что на теле Бориса Михайловича первоначально не обнаружили видимых следов телесных повреждений, ведомство организовало проверку по статьям 105 (убийство) и 111 ч.4 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть). Окончательно причина смерти 68-летнего Моисеева станет ясна по результатам экспертизы", - сказано в сообщении.

Что именно стало причиной экспертизы - не сообщается.

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Напомним, Борис Моисеев умер на 69 году жизни 27 сентября 2022 года. Сообщается, что у него остановилось сердце.

На уход из жизни артиста отреагировала Алла Борисовна Пугачева, с которой они ранее тесно общались. Она опубликовала в своем блоге их совместную фотографию с подписью: "Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своём сердце. Прости и прощай".

Известно, что в своем завещании Моисеев переписал имущество на концертного директора Сергея Гороха. Также ходили слухи о том, что он включил в завещание и дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте в знак благодарности за финансовую помощь в трудные времена.

Напомним, Наташа Королева заявила, что Тарзан пойдет на войну убивать украинцев.

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