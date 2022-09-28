Примадонна тяжело переживает смерть друга.

Российская певица Алла Пугачева отреагировала на смерть своего друга Бориса Моисеева, которого не стало 27 сентября 2022 года. Примадонна тяжело переживает его кончину.

На своей странице в Instagram она даже посвятила ему отдельный пост, сопроводив его их совместным фото.

"Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своём сердце. Прости и прощай", - написала Примадонна.

Видео дня

Отметим, последние годы Борис Моисеев жил отшельником. Он очень комплексовал из-за своего внешнего вида после двух пережитых инсультов. Рядом с ним постоянно находились няня и директор.

При этом Алла Борисовна регулярно передавала ему деньги на лечение и в целом на поддержание жизни. Несмотря на то, что лично она редко приезжала к Моисееву, она ему очень помогала.

Напомним, Борис Моисеев умер на 69 году жизни. За последние 12 лет он перенес два инсульта, но, что стало причиной его кончины - неизвестно. Когда состоятся похороны Бориса Моисеева, пока что тоже неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: