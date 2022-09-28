Российская певица Алла Пугачева отреагировала на смерть своего друга Бориса Моисеева, которого не стало 27 сентября 2022 года. Примадонна тяжело переживает его кончину.
На своей странице в Instagram она даже посвятила ему отдельный пост, сопроводив его их совместным фото.
"Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своём сердце. Прости и прощай", - написала Примадонна.
Отметим, последние годы Борис Моисеев жил отшельником. Он очень комплексовал из-за своего внешнего вида после двух пережитых инсультов. Рядом с ним постоянно находились няня и директор.
При этом Алла Борисовна регулярно передавала ему деньги на лечение и в целом на поддержание жизни. Несмотря на то, что лично она редко приезжала к Моисееву, она ему очень помогала.
Напомним, Борис Моисеев умер на 69 году жизни. За последние 12 лет он перенес два инсульта, но, что стало причиной его кончины - неизвестно. Когда состоятся похороны Бориса Моисеева, пока что тоже неизвестно.