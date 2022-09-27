Умер известный российский певец Борис Моисеев. На момент смерти ему было 68 лет. Причина смерти пока неизвестна.
Об этом сказал РИА Новости его арт-директор.
Известно, что Моисеев пережил два инсульта. Первый инсульт он перенес 12 лет назад. Тогда у него перестали двигаться рука и верхняя губа. Со временем он пошел на поправку, несмотря на то, что разговаривать ему было сложно.
В 2015 году он перенес второй инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако и в этот раз ему повезло. Он смог восстановиться и даже вернулся к выступлениям.
Последние годы артист старался не появляться на публике, так как стеснялся своего внешнего вида. Чаще всего он контактировал только со своей няней и директором.
Также известно, что в 2021 году он написал завещание. Часть наследства он завещал дочери Аллы Пугачевой - Кристине Орбакайте. Сам певец неоднократно говорил, что Примадонна занимает особое место в его сердце.
Напомним, Алла Пугачева долгое время заботилась о Борисе Моисееве. Певица не приезжала к Моисееву лично, но все равно спасала его от нищеты. Пугачева передавала разбитому инсультами другу деньги, хотя тот пытался отказываться от помощи.