Его сердце остановилось на 69 году жизни.

Умер известный российский певец Борис Моисеев. На момент смерти ему было 68 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Об этом сказал РИА Новости его арт-директор.

Известно, что Моисеев пережил два инсульта. Первый инсульт он перенес 12 лет назад. Тогда у него перестали двигаться рука и верхняя губа. Со временем он пошел на поправку, несмотря на то, что разговаривать ему было сложно.

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В 2015 году он перенес второй инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако и в этот раз ему повезло. Он смог восстановиться и даже вернулся к выступлениям.

Последние годы артист старался не появляться на публике, так как стеснялся своего внешнего вида. Чаще всего он контактировал только со своей няней и директором.

Также известно, что в 2021 году он написал завещание. Часть наследства он завещал дочери Аллы Пугачевой - Кристине Орбакайте. Сам певец неоднократно говорил, что Примадонна занимает особое место в его сердце.

Напомним, Алла Пугачева долгое время заботилась о Борисе Моисееве. Певица не приезжала к Моисееву лично, но все равно спасала его от нищеты. Пугачева передавала разбитому инсультами другу деньги, хотя тот пытался отказываться от помощи.

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