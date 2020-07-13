"Сейчас придушишь": Слава Каминская показала трогательное видео с дочерью
14:30, 13 июля 2020Звезды
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На видео дочь певицы крепко обнимала Славу.
Слава показала видео / фото instagram.com/babaslavka
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в инста-сториз видео, где также присутствует ее дочь.
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Девочки лежали на кровати, когда дочь Славы сзади начала крепко обнимать ее за шею и целовать. Певица спросила у дочери, почему та ее обнимет. На что малышка просто ответила: "Потому что ты моя самая любимая".
Девочка так крепко обнимала маму, что Каминской вдруг показалось, что дочь может ее придушить.
"Знаешь, почему я хочу тебя придушить? Потому что я тебя люблю очень сильно", - сказала девочка.
Слава показала дочь / фото instagram.com/babaslavka
Как сообщал УНИАН, Слава из "НеАнгелов" показала модный "лук".
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