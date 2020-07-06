Слава из "НеАнгелов" показала модный "лук"
16:27, 06 июля 2020Красота и стиль
233 0
Певица показала модный комбинезон.
Слава показала фото / фото instagram.com/babaslavka
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в инста-сториз фотографию, на которой она позирует в модном комбинезоне.
Так, Каминская надела темно-зеленый комбинезон с цветочным принтом длинным рукавом. А уникальности ему добавили штаны-кюлоты, которые сейчас в тренде. Завершили образ желтые ботильоны с черной полоской.
Слава показала "лук" / Скріншот Instagram
Как сообщал УНИАН, Кардашьян показала трендовый мейк-ап.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter