цей матеріал доступний українською

Слава из "НеАнгелов" показала модный "лук"

16:27, 06 июля 2020
Красота и стиль
233 0
Слава показала фото / фото instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в инста-сториз фотографию, на которой она позирует в модном комбинезоне.

Так, Каминская надела темно-зеленый комбинезон с цветочным принтом  длинным рукавом. А уникальности ему добавили штаны-кюлоты, которые сейчас в тренде. Завершили образ желтые ботильоны с черной полоской.

Слава показала "лук" / Скріншот Instagram

Как сообщал УНИАН, Кардашьян показала трендовый мейк-ап.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter