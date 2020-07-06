Слава из "НеАнгелов" показала модный "лук"

Певица показала модный комбинезон.

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в инста-сториз фотографию, на которой она позирует в модном комбинезоне.

Так, Каминская надела темно-зеленый комбинезон с цветочным принтом длинным рукавом. А уникальности ему добавили штаны-кюлоты, которые сейчас в тренде. Завершили образ желтые ботильоны с черной полоской.

Как сообщал УНИАН, Кардашьян показала трендовый мейк-ап.

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