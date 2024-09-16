Певица также рассказала, поддерживают ли они связь.

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская высказалась об экс-коллеге по группе - певице Виктории Смеюхе. Исполнительница ответила, общается ли она с артисткой.

Как известно, Каминская уже более 2 лет живет за границей и, похоже, не планирует возвращаться в Украину. Однако иногда она выпускает новые песни. В то же время о Смеюхе нет никаких новостей, она исчезла из инфопространства.

Исполнительница в своем Instagram решила ответить на вопросы подписчиков. Одного из ее поклонников заинтересовала не сама Слава, а Вика. Он задал Каминской вопрос о личной жизни Смеюха, в частности, он попросил прокомментировать слухи о возможном замужестве экс-участницы группы и рождении первенца у нее.

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В ответе на вопрос Слава призналась, что больше не общается с коллегой. Она не знает, что происходит в жизни у Вики, но предполагает, что она действительно встретила настоящую любовь и стала мамой и теперь, по словам Каминской, наслаждается жизнью.

"Не исчезла, а начала жить. Мы не общаемся. Это мои догадки", - отметила артистка.

К слову, группу "НеАнгелы" основали в 2006 году. В 2021 году коллектив сообщил о распаде. Это решение было общим как для певиц, так и для их продюсера Юрия Никитина. Во время существования группы между участницами возникало немало недоразумений и ссор. Но после ее распада, как рассказывала Слава, они отпустили обиды и не держат зла друг на друга.

Напомним, ранее Слава Каминская подтвердила, что она в третий раз вышла замуж. Артистка показала своего мужа.

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