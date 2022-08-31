Украинская певица вспомнила, как Филипп Киркоров, поддержавший политику Путина, когда-то помогал ей.

Украинская певица Оля Цибульская вспомнила, как после победы в талант-шоу в 2007 году какое-то время тесно сотрудничала с Филиппом Киркоровым. Звезда призналась, что он ей помогал, давал множество профессиональных советов, но пытался продвигать в России. Когда она определилась, что будет выступать в Украине и для украинской публики, то была шокирована поведением Киркорова - дружба резко закончилась.

"В 2007 году мы поехали в большой тур по Украине. Мы были в Крыму, мы объездили очень много городов. Филипп нас брал к себе в команду. Он рассказывал какие-то инсайды, как работать на сцене, где слушать монитор и другие профессиональные штуки. Мы готовились к записи песен. Потом я сказала, что я не могу, я возвращаюсь в Украину. Распался наш дуэт", - поделилась Цибульская в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

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"Я для себя на примере Филиппа поняла, почему артистов когда-то не хоронили с нормальными людьми на одном кладбище. Потому что, видимо, у артистов есть эта бл**ская продажная... даже не душа, я не знаю, как это назвать. Для меня, как для человека, который неоднократно с ним в жизни пересекался, и в работе, и в каких-то частных разговорах, всегда было загадкой, почему он скрывает, что он гей, но не скрывает, что он такой пид*рас", - резюмировала знаменитость.

Также Оля добавила, что за дружбу с Филиппом Киркоровым ей сейчас очень стыдно.

Напомним, 31 августа певица Оля Цибульская впервые за 20 лет показала лицо мужа-красавчика.

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